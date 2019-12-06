Треба розробити програму повернення військових до мирного життя — Мінветеранів

Основою повернення учасників війни на сході до мирного життя є працевлаштування. І дуже важливо розробити чіткий протокол повернення з військової служби до мирного життя.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет.

"Треба розробити протокол повернення з військової служби до мирного життя. Воно має починатися зі штабу військової частини. Як це відбувається зараз: звільнився – і став на облік у центр зайнятості на півроку, щоб отримувати виплати. Людина застагнувалась, закапсулювалась... Це неправильно. ... Закінчився контракт, людина звільнилась із армії – і наступного дня вже повинна знати, де працює, чітко бачити своє майбутнє. Тоді не буде відчуття відриву", - наголосив Колумбет.

Він переконаний, що "працевлаштування — основа повернення до мирного життя, соціалізації".

До того ж, як зауважив Колумбет, щомісячний дохід він реально позбавляє багатьох психологічних проблем повернення з війни.

Разом з тим, він занепокоєний, що в фокусі уваги ЗМІ та суспільства - учасники бойових дій, які скоюють злочини чи правопорушення.

"Дійсно, психологічні проблеми можуть спонукати на велику кількість поганих речей. Сімейне насильство, алкоголізм, наркоманія, злочини. ... Хоча іноді явища надто гіперболізуються ЗМІ. ... Жодного разу не читав заголовка на кшталт "Еколог побив дружину" або "Менеджер з продажу скоїв п’яне ДТП". Пресі цікава саме ветеранська спільнота. За кілька років українцям фільмами, книгами, статтями психологів розповідають про ПТСР (посттравматичний стресовий розлад – ред.) та інші явища. Світоглядний коридор вже сформований і хороші новини туди взагалі не потрапляють, бо це нікому не цікаво", - каже перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.