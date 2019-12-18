Окупанти сім разів порушили “тишу”, загинув військовий

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Зазначається, що противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів: двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поряд населеного пункту Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поряд Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.

Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає