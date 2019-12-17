Окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі
Укрінформ
Станом на 18.00 вівторка, 17 грудня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 2 рази. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так, обидва обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поряд Новолуганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.