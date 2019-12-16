Червоний Хрест цього тижня можуть вперше допустити на окупований Донбас

Червоний Хрест цього тижня можуть вперше допустити на окупований Донбас

Укрінформ
Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста цього тижня мають вперше отримати доступ до окупованих територій Донбасу для з'ясування долі майже 500 людей, які вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив у інтерв'ю агенції УНІАН міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Ми домовились, що до кінця року відбудуться три важливі події, які дозволять нам з вами побачити, чи дійсно можна розраховувати на прогрес. По-перше, звільнення "всіх погоджених на всіх погоджених" осіб. Однак, тримаючи на увазі, що ми маємо дійти до реалізації формули "всіх на всіх". По-друге, стійке, постійне і всеосяжне припинення вогню... Ще одна подія, яка для нас є дуже важливою, відбудеться на поточному тижні. На наше прохання Червоний Хрест зробить чергову спробу доїхати до тих територій, перетнути лінію зіткнення та взяти участь у розслідуванні того, де знаходяться, за різними оцінками, майже 500 людей, які вважаються зниклими безвісти", - сказав Пристайко.

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Він додав, що представникам МКЧХ треба буде дійти до кожного затриманого і утримуваного в тих умовах, за лінією зіткнення.

"До цього часу Червоний Хрест ніколи не отримував такого доступу. Ми домовилися з Путіним про цей доступ, і на поточному тижні зможемо дізнатися, сталось це чи ні", - акцентував міністр.

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