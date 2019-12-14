На Донбасі від початку доби - жодного порушення “тиші”

Від початку поточної доби, станом на 12:00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було, бойових втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначається у зведенні.

У МОУ також нагадали, що 13 грудня російські окупаційні війська збільшили кількість випадків порушення режиму припинення вогню до 10 разів, при цьому використовуючи заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загалом окупанти випустили 16 мін по позиціях українських бійців. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку було зафіксовано 5 фактів порушення режиму припинення вогню. З мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу н.п. Миронівське. Крім того, із заборонених мінськими домовленостями 82-міліметрових мінометів, а також гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупаційні війська двічі відкривали вогонь по українських позиціях в районі н.п. Кримське.

"Окупанти використовували переважно піхотне озброєння під час обстрілів підрозділів Об’єднаних сил неподалік н.п. Луганське та Новолуганське", - додали у МОУ.

Там також поінформували, що 5 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Павлопіля та Березового, а зі стрілецької зброї вели вогонь по оборонцях Красногорівки.

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Також з гранатометів різних систем та легкого піхотного озброєння російські окупаційні війська обстрілювали українських захисників поблизу Мар’їнки та Кам’янки.

"З метою збереження життя та здоров’я особового складу наші захисники вели адекватні оборонні дії, застосовуючи у відповідь легке піхотне озброєння та неухильно дотримуючись Мінських угод", - наголосили у МОУ.

Також повідомляється, що стан здоров’я українського військовослужбовця, який минулої доби дістав бойову травму внаслідок обстрілів з боку окупантів, задовільний.