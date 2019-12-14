Червоний Хрест відправив на окупований Донбас гумдопомогу
Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на непідконтрольну територію Донбасу вантажівку з гуманітарною допомогою.
Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
“Учора через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувала одна вантажівка з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету "Червоний Хрест”, - йдеться у повідомленні.
За даними Держприкордонслужби, для жителів Донецької та Луганської областей направлено лікарські препарати, товари медичного призначення та медичне обладнання. Загальна вага - 7,88 т.
Загалом, зазначили в ДПСУ, минула доба позначилась незначним зниження пасажиро-транспортного потоку. Через КПВВ прослідувало 39,8 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.