Червоний Хрест відправив на окупований Донбас гумдопомогу

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на непідконтрольну територію Донбасу вантажівку з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

“Учора через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувала одна вантажівка з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету "Червоний Хрест”, - йдеться у повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, для жителів Донецької та Луганської областей направлено лікарські препарати, товари медичного призначення та медичне обладнання. Загальна вага - 7,88 т.

Загалом, зазначили в ДПСУ, минула доба позначилась незначним зниження пасажиро-транспортного потоку. Через КПВВ прослідувало 39,8 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.