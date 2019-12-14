На Донбасі десять порушень "тиші", один воїн травмований
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
«Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП», - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:
- біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
- біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано п'ять ворожих обстрілів:
- двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
- біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
За минулу добу бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.
«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було», - зазначається в повідомленні.
Фото: ООС