На Донбасі десять порушень "тиші", один воїн травмований

13 грудня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП», - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:

біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано п'ять ворожих обстрілів:

двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;

біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було», - зазначається в повідомленні.

Фото: ООС