Донбас: п'ять обстрілів, під Кримським окупанти гатили із гармат БМП
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили три обстріли укріплень Об'єднаних сил: біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
У штабі ООС також повідомили, що втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.