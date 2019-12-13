Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Марʼїнкою
Укрінформ
Російсько-окупаційні війська цієї доби порушили режим тиші в районі Марʼїнки.
Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник відомства Дмитро Гуцуляк.
"Під ворожим вогнем з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї опинилися наші позиції в районі Мар’їнки. Противник вів прицільний обстріл з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька", - сказав речник.
Бойових втрат внаслідок цього ворожого обстрілу від початку поточної доби немає, наголосив він.