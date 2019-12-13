Окупанти вісім разів порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів «Нормандської четвірки» у Франції. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фіксувався також вогонь із гармат БМП", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів: біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано три ворожі обстріли: біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї; поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.

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За минулу добу, 12 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Мар'їнки. Втрат із боку Об’єднаних сил не було.