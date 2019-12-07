Україна до місцевих виборів має отримати доступ на всю територію Донбасу — Лайчак

Уряд України повинен мати доступ до будь-якого місця на території Донбасу, включаючи кордон з РФ, до проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявив в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак на полях 26-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Братиславі.

"Міністр Пристайко дав чітко зрозуміти, і це дуже логічно, що для того, щоб вибори були вільними та чесними, вони мають відбуватися у середовищі, яке є демократичним, чесним та вільним. Очевидно, що люди повинні мати доступ до інформації. І український уряд повинен мати доступ до будь-якого місця на своїй території", - заявив Лайчак, коментуючи питання про вибори на ОРДЛО та відновлення Україною контролю над державним кордоном з РФ.

Голова ОБСЄ додав, що "український уряд про це чітко заявив". "І я вважаю це дуже логічним. Будемо сподіватися, що це відбудеться", - додав він.

Як повідомляло агентство, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ наголосив, що місцеві вибори на території окремих районів Донецької та Луганської областей повинні проводитися відповідно до українського законодавства, і лише після встановлення усіх безпекових умов, виведення іноземних військ та відновлення Україною контролю над наразі неконтрольованою ділянкою кордону.