Окупанти застосували лазерну зброю на Донбасі: військовий дістав опік сітківки

Український військовослужбовець дістав на Донбасі макулярний опік сітківки ока через дію лазерного пристрою невизначеного типу.

Про це йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України, оприлюдненому 7 грудня.

"За наявною інформацією, вчора бойові травмування отримали двоє наших воїнів. Один з них - внаслідок прицільних ворожих обстрілів. Ще один захисник - унаслідок впливу з боку російсько-окупаційних військ спеціального лазерного пристрою невизначеного типу. Попередній діагноз: макулярний опік лазером сітківки ока", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними МОУ, від початку поточної доби зафіксовано два прицільні ворожі обстріли позицій Об’єднаних сил.

"При цьому окупанти продовжують свідомо застосовувати по наших героях міномети", - додали у міністерстві.

Так, після 08:00 ранку російсько-окупаційні війська з напрямку від селища Крута Балка протягом 40 хвилин випустили по оборонцях села Новоселівка Друга 10 мін калібру 82 мм та вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Близько 09.00 ранку під ворожим вогнем перебували наші захисники Широкиного. З напрямку від Саханки окупанти розпочали обстріл з РПГ та стрілецької зброї. Застосовуючи легке піхотне озброєння, наші воїни протягом 20 хвилин примусили окупантів до дотримання режиму тиші", - додали у МОУ.

Там також уточнили, що за наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед українських військових немає.