Окупанти 14 разів порушили "тишу", двоє захисників травмовані

Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, у результаті чого бойові травмування отримали два військовослужбовці Об’єднаних сил.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

двічі поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Водяного і Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Лебединського – з СПГ та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази біля Луганського – з мінометів калібру 82 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;

у районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає, додали у штабі.