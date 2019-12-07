Окупанти 14 разів порушили

Окупанти 14 разів порушили "тишу", двоє захисників травмовані

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, у результаті чого бойові травмування отримали два військовослужбовці Об’єднаних сил.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

  • двічі поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • біля Водяного і Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • неподалік Миколаївки – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу Лебединського – з СПГ та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

  • двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • чотири рази біля Луганського – з мінометів калібру 82 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;
  • у районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає, додали у штабі.

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