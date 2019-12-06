На Донбасі - 10 порушень “тиші”, поранений український боєць

З початку доби у п'ятницю, 6 грудня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 обстрілів, один український боєць зазнав бойового травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 та 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" двічі були обстріляні позиції українських військових неподалік Новолуганського (з гранатометів різних систем та стрілецької зброї) і тричі - біля Луганського (з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів).

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Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти також здійснили 5 обстрілів. Зокрема, двічі вони відкривали вогонь по укріпленнях Об'єднаних сил поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Біля Водяного і Павлополя бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік Миколаївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

"Сьогодні, 6 грудня, бойове травмування дістав один військовослужбовець Об’єднаних сил", - поінформували у штабі.