Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Новолуганським і Широкиним

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції українських військ.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

"З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших захисниках біля Новолуганського. На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине", - поінформував він.

Речник наголосив, що з початку доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

Фото: ООС