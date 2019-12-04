Окупанти сім разів порушили “тишу”, втрат немає

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“3 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли: двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї; неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів; біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 3 ворожих обстріли: поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; неподалік Луганського - з СПГ та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 3 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а у районі Широкиного – застосував великокаліберні кулемети. Втрат з нашого боку не зафіксовано.