Окупанти обстріляли сили ООС під Новолуганським і Лебединським

Станом на 18.00 вівторка, 3 грудня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так,1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив 1 обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил: біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Наразі втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.