Окупанти обстріляли сили ООС під Новолуганським і Лебединським
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так,1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив 1 обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил: біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Наразі втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.