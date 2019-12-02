На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

З початку доби порушень режиму припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр ООС. "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - йдеться у вечірньому зведенні. Читайте також: Окупанти 7 разів порушили “тишу”, загинули двоє українських військових Як повідомлялося, у неділю, 1 грудня, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фото: ООС