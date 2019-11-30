Окупанти відкривають вогонь під Старогнатівкою, втрат немає

Від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська знову порушували режим припинення вогню. Втрат у лавах українських захисників немає.

Про це повідомив речник МіноборониДмитро Гуцуляк.

"О 07.45 від села Новоласпа ворог розпочав обстріл зі стрілецької зброї по наших оборонцях села Старогнатівка. Українські воїни також зі стрілецької зброї адекватно примусили окупантів до подальшого дотримання режиму тиші. За наявною інформацією, внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед наших героїв немає", - сказав він.

Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові щодо підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 29 листопада, збройні формування РФ та її найманці 7 разів вели прицільні обстріли позицій українських захисників.