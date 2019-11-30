Окупанти сім разів порушили "тишу", загинув військовий
Укрінформ
29 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
«Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», - зазначається в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли:
- неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- поблизу Луганського – з РПГ, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
П'ять ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
- біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Учора, 29 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.
Фото: ООС