За тиждень на Донбасі знешкодили 25 окупантів РФ — розвідка

Втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі протягом останнього тижня становлять 25 осіб.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 22 по 28 листопада 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації становили 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб становлять санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.

У штабі нагадали, що військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російських окупантах, у разі загрози життю та здоров'ю українських воїнів і спробах захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.