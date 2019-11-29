Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під дев'ятьма населеними пунктами, втрат немає

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під дев'ятьма населеними пунктами, втрат немає

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли: неподалік Новолуганського і Шумів – із РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід": неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Березового – зі стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів; у районі Мар'їнки – з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Водяного, що на Приазов'ї - зі станкових протитанкових гранатометів.

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За четвер, 28 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано. 

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Фото: ООС

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