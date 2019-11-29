Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під дев'ятьма населеними пунктами, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли: неподалік Новолуганського і Шумів – із РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід": неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Березового – зі стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів; у районі Мар'їнки – з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Водяного, що на Приазов'ї - зі станкових протитанкових гранатометів.

За четвер, 28 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Фото: ООС