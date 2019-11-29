Усі пункти пропуску в районі ООС з 1 грудня переходять на зимовий режим

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи.

Про це у Facebook інформує пресслужба штабу ООС.

"Відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування будуть здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.

Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

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За осінній період роботи КПВВ, повідомляють у штабі ООС, лінію розмежування перетнули понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів.