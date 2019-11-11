Сивохо пропонує відкрити дитячі кімнати у КПВВ на лінії розмежування

Радник Секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо вважає за необхідне створити особливі умови перетину лінії розмежування для дітей.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для дітей повинні взагалі повинні бути створені особливі умови перетину, тому що діти, new generation, будуть нас сприймати відповідно до того, як ми до них ставитимемось. Тому - дитячі кімнати, особливий режим перетину лінії зіткнення - ми працюємо над цим. Дуже хочеться полегшити дітям перехід", - сказав Сивохо.

Він також підкреслив, що сьогодні "набагато більше влада стала приділяти уваги цим питанням" і окремо передав слова подяки Міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО та очільнику Донецької військово-цивільної адміністрації.

"На сьогоднішній день порядок перетину лінії розмежування передбачає, що батьки мають надати свідоцтво про народження цієї дитини. Новим порядком (постанова Кабміну №815 - ред.) передбачається, що такими документами можуть бути: проїзний документ дитини, паспорт у вигляді id-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - зауважила адвокаційний менеджер Центру прав людини "ZMINA" Альона Луньова.

Вона також наголосила, що, оскільки проїзний документ дитини не видається з 2015 року, а id-картка видається з 14 років, проходження дитиною лінії розмежування можливе лише за наявності закордонного паспорта.

"Саме ці положення викликали найбільший суспільний резонанс. І громадські організації зі свого боку підтримують повернення свідоцтва про народження до переліку документів, за якими можна дозволити перетин лінії розмежування", - додала Луньова.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін постановою №815 від 17 липня 2019 року затвердив новий порядок перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях.

Згідно з документом, громадянам України для перетину лінії розмежування на ТОТ України необхідно мати із собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, а дітям до 14 років - закордонний паспорт.

Разом з тим, 16 жовтня уряд вирішив відкласти набуття чинності постановою "Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій".