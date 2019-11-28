Гранатомети, кулемети та СПГ: окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що два обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":
неподалік Новолуганського – з РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Березового – зі стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів.
"Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було", - додали у пресцентрі.
Фото: ООС