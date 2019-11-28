Гранатомети, кулемети та СПГ: окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі

Гранатомети, кулемети та СПГ: окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі

Укрінформ
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

неподалік Новолуганського – з РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Донбас: під Новолуганським і Новотроїцьким працювали гранатомети

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Березового – зі стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів.

"Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було", - додали у пресцентрі.

Фото: ООС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-