Дорогою в зону ООС загинув військовий

У Київській області випав із поїзда старший солдат, коли їхав на службу в зону проведення операції Об'єднаних сил. Невдовзі він помер у лікарні.

Про це Укрінформу повідомили у вівторок, 26 листопада, у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

"Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом загибелі старшого солдата, який випав з потяга. Встановлено, що військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади рухався у складі підрозділу ешелоном в зону проведення ООС. Потерпілий був виявлений 18 листопада на залізничному полотні поблизу ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, старшого солдата було доставлено "швидкою" до Білоцерківського військового госпіталю. Чоловік 1987 року народження перебував у тяжкому стані: відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку ІІ ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки, кома ІІ ступеня.

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25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України. Досудове розслідування провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України здійснює Білоцерківський відділ поліції ГУ НП в Київській області. Організовано першочергові слідчі дії та призначено ряд судово-медичних експертиз", - йдеться також у повідомленні.