Окупанти поранили зі стрілецької зброї жінку в Мар’їнці
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар’їнка в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї було поранено цивільну особу. Громадянка Юлія Т. пересувалась містом зі своєю трирічною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в грудну клітину та плече зліва. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона знаходиться в лікарні міста Курахове", - йдеться у повідомленні.
За оцінками медиків, стан пораненої стабільний.
Ситуація вкотре доводить, якими безпринципними та аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу, зазначають в штабі ООС.
Фото: пресцентр штабу ООС