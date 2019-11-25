Окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ під Мар’їнкою

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Мар’їнки Донецької області.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні, 25 листопада, об 11.30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по наших захисниках Мар’їнки зі стрілецької зброї”, - поінформував він.

За даними речника, втрат серед українських військових немає.

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Як повідомлялося, впродовж минулої доби, 24 листопада, окупанти на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню.