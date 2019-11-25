Окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ під Мар’їнкою
Укрінформ
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Мар’їнки Донецької області.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Сьогодні, 25 листопада, об 11.30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по наших захисниках Мар’їнки зі стрілецької зброї”, - поінформував він.
За даними речника, втрат серед українських військових немає.
Як повідомлялося, впродовж минулої доби, 24 листопада, окупанти на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню.