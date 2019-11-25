Окупанти обстріляли із заборонених мінометів українських захисників під Водяним

Окупанти обстріляли із заборонених мінометів українських захисників під Водяним

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив шість обстрілів: біля Тарамчука та Березового– з великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів; двічі біля Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, зафіксовано ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Читайте також: Бойовики обстріляли селище на Донеччині: згоріли шість будинків

За неділю, 24 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було. 

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Фото: ООС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-