Окупанти обстріляли із заборонених мінометів українських захисників під Водяним

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив шість обстрілів: біля Тарамчука та Березового– з великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів; двічі біля Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, зафіксовано ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

За неділю, 24 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Фото: ООС