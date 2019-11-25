Бойовики обстріляли селище на Донеччині: згоріли шість будинків

В результаті обстрілу селища Березове Донецької області бойовиками російсько-окупаційних формувань у населеному пункті спалахнула пожежа, яка знищила шість будинків.

Українські військовослужбовці оперативно евакуювали цивільне населення, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Окупанти відкрили вогонь по українських позиціях і по населеному пункту близько 18:00 неділі, 24 листопада. Противник бив з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасувальних і бронебійно-запальних боєприпасів. Внаслідок обстрілу загорілася суха трава, через сильний вітер вогонь перекинувся на дачне селище і знищив шість будівель.

Близько 23:00 займання вдалося локалізувати. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо: житлові квартали населених пунктів у зоні ООС регулярно піддаються обстрілу з боку бойовиків російсько-окупаційних формувань. Так, наприклад, упродовж січня-квітня бойовики як мінімум 12 разів обстріляли школи в Донецькій і Луганській областях, а 31 травня окупанти вдарили із протитанкового ракетного комплексу по селу Водяне на Донеччині.