Окупанти двічі порушили “тишу”, під Водяним працювали міномети

З опівночі у неділю, 24 листопада, у районі проведення операцічї Об'єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

“Від початку поточної доби станом на 14:00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано дві ворожі збройні провокації, обидві на Донецькому напрямку”, - поінформував полковник Мотузяник.

Зокрема, за його словами, близько першої години ночі окупанти обстріляли з кулеметів укріплення підрозділів Об’єднаних сил неподалік с. Тарамчук. Обстріл вівся з напрямку н.п. Оленівка. У відповідь українські оборонці застосували аналогічну зброю.

“Вдруге російсько-окупаційні війська порушили режим тиші біля с. Водяне, витративши сім мінометних боєприпасів калібру 82 мм. Обстріл зафіксовано о пів на дванадцяту дня з боку Ужівки. Вогонь у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил не відкривали”, - зазначив речник МОУ.

Зазначається, що станом на цю мить ситуація повністю контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил.