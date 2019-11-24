Окупанти вісім разів порушили "тишу", втрат немає

23 листопада збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано три обстріли російськими окупаційними військами українських позицій - біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили п'ять обстрілів: двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ; неподалік Верхньоторецького – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.

Читайте також: Окупанти гатили із заборонених мінометів по українських позиціях під Пісками

23 листопада втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів у районі Тарамчука. Обстріл тривав понад пів години. Втрат з боку українських військових не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

Фото: ООС