Окупанти гатили із заборонених мінометів по українських позиціях під Пісками

Окупанти гатили із заборонених мінометів по українських позиціях під Пісками

Укрінформ
Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. 

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил. Двічі бойовики стріляли біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів; неподалік Верхньоторецького – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: ООС

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