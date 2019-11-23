Окупанти гатили із заборонених мінометів по українських позиціях під Пісками

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил. Двічі бойовики стріляли біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів; неподалік Верхньоторецького – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: ООС