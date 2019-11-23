Окупанти обстріляли українські позиції біля Південного, втрат немає

У суботу після 10-ї ранку російські окупаційні війська обстріляли Південне, що на Луганському напрямку, втрат немає.

Про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"Від початку поточної доби противник зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил у районі Південного, що на Луганському напрямку", - поінформував Праута.

За його словами, сталося це після 10-ї години ранку, окупанти вели вогонь 10 хвилин з боку шахти імені Гагаріна.

За наявною на 12.30 інформацією, додав Праута, втрат з боку військовослужбовців немає.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 22 листопада, російські окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, застосовуючи в тому числі заборонену Мінськими угодами зброю. В результаті обстрілів поранення отримав один військовослужбовець. Ще один боєць загинув в ДТП.

Фото: ООС