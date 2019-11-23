Розвідка порахувала втрати окупантів за тиждень - 19 осіб

За період з 16 по 22 листопада збройні формування РФ втратили 19 осіб.

Про це у Facebook з посиланням на дані розвідки повідомив пресцентр штабу ООС.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 16 по 22 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становили 19 осіб. 9 окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб – це санітарні втрати", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, минулого тижня російські окупаційні війська втратили один БПЛА, уточнюється у повідомленні.

В пресцентрі штабу ООС нагадали, що військові Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику в разі загрози життю та здоров'ю і спробах захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.