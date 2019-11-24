Окупанти гатять з мінометів та СПГ, втрат немає

У неділю окупанти у районі проведення операції Об'єднаних сил три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": біля Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Тарамчука – з великокаліберних кулеметів; неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У штабі ООС додали, що впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.