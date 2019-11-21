У районі розведення сил біля Петрівського демонтують бліндажі

У районі розведення сил біля Петрівського демонтують бліндажі

Фото
Укрінформ
У районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське і Богданівка Волноваського району Донецької області розпочато роботи з демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

"Триває проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області. Водночас відсьогодні в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів. При цьому піротехніками ДСНС під час супроводу інженерних робіт обстежено територію площею 0,01 га, вилучено та знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Інженерна група ДСНС України розпочала роботи з демонтажу бліндажів на лінії розмежування. Фото: dsns.gov.ua

Продовження робіт заплановано на 09:00 22 листопада.

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Як повідомлялося, 11 листопада в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки. 13 листопада там розпочалося розмінування території.

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