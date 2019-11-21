Загороднюк — про розведення на Донбасі: Ми не віримо, що у бойовиків є свобода вибору

Україна не вірить в те, що бойовики на непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей контролюють питання розведення військ.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Лівому берегу, відповідаючи на питання, хто контролює розведення сил з боку бойовиків - місцеві колаборанти чи безпосередньо росіяни.

"Ми ні секунди не віримо в те, що у місцевих бойовиків є свобода вибору", - заявив Загороднюк.

Відповідаючи на запитання, чи довіряє керівництво Міноборони даним ОБСЄ, які контролюють процес розведення військ з боку бойовиків, глава оборонного відомства відповів: "Скажімо так, ми читаємо дані ОБСЄ. Формально, це ті дані, на основі яких приймаються рішення, але, звичайно ж, у нас є своя інформація і не з одного джерела".

Загороднюк також підтвердив, що ОБСЄ дійсно в процесі розведення виступає своєрідним арбітром, проте керівництво Міноборони може надавати спостерігачам свої дані і в разі потреби сперечатися з ними.

Як повідомлялося, у процесі підготовки до "нормандської зустрічі" Україна узгодила так звану "формулу Штайнмаєра" і погодила розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому і Петровському.