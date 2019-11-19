Окупанти 14 разів порушили “тишу”, поранений військовий

За минулу добу окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"18 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів:

двічі біля Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

біля Талаківки і Гнутового – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.

Також зафіксовано 7 ворожих обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази поблизу Луганського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Новотошківського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Травневого і Гладосового – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте також: Окупанти знову не пустили спостерігачів ОБСЄ на свої блокпости

Вчора, 18 листопада, на Приазов'ї, поранення внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.