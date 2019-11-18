Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Новомихайлівкою

Російські окупаційні війська обстріляли позиції ОС неподалік Новомихайлівки. Втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 13.30 ворог один раз обстріляв позиції наших військових на Донецькому напрямку”, - повідомив Праута.

За словами речника, з 8.55 до 9.20 окупанти випустили 2 міни калібру 82 мм, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Новомихайлівки.

Втрат з боку військових Об'єднаних сил немає, зазначив речник.