Окупанти 16 разів порушили “тишу”, під Водяним працювали міномети

За минулу добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“17 листопада, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів: біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм; двічі поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; два рази неподалік Лебединського – з СПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Авдіївки – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Кримського – з протитанкових ракетних комплексів; два рази біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових, автоматичних та підствольних гранатометів і стрілецької зброї; біля Троїцького – з СПГ та автоматичних гранатометів;

поблизу Травневого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що 17 листопада бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.