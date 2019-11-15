На Донбасі - сім порушень “тиші”, втрат немає

Станом на 18.00 російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 5 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: біля Водяного і Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.