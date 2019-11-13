Окупанти обстріляли українські позиції зі 120 мм мінометів

Станом на 18.00 середи, 13 листопада, російсько-окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед наших військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 8 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Луганського та двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази у районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Оріхового – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів; неподалік Новотошківського - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях біля Лебединського.

Упродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.