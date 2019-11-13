Новолуганське двічі з початку доби потрапило під ворожий вогонь

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Луганському напрямку. Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Станом на 12.00 13 листопада російсько-окупаційні війська порушили режим тиші чотири рази. Усі факти застосування противником зброї фіксувалися на Луганському напрямку, противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю”, - повідомив речник.

Зокрема, за його словами, після опівночі противник упродовж 25 хвилин з боку населеного пункту Донецький вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського. Окрім того, двічі з початку цієї доби ворожий вогонь вівся в районі населеного пункту Новолуганське та один раз неподалік Оріхового.

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За словами Шаравари, станом на зараз ситуація стабільна та цілком контрольована українськими захисниками.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби не обліковано.