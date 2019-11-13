Окупанти обстріляли агрофірму в Новолуганському

Російсько-окупаційні війська обстріляли територію ТОВ “Бахмутський аграрний союз” із застосуванням РПГ-7 та СПГ-9М.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

“Українська сторона СЦКК повідомляє про черговий обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 09 листопада 2019 з боку ЗФ РФ за напрямком Доломітне – Новолуганське здійснено обстріл території ТОВ “Бахмутський аграрний союз” із застосуванням зброї різного типу, зокрема РПГ-7 та СПГ-9М”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, спостережною групою “Світлодарськ” української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу території аграрного союзу, яке розташоване в межах населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Зафіксовано хвостову частину від пострілу СПГ-9М на відстані близько 15 метрів від приміщення для утримання тварин та хвостову частину від пострілу РПГ-7 на узбіччі технічного проїзду до цеху відтворення поголів’я.

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Внаслідок обстрілів руйнувань об’єктів інфраструктури та постраждалих в Бахмутському аграрному союзі немає, повідомили у пресслужбі.