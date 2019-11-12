Окупанти 16 разів порушили

Окупанти 16 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий

Укрінформ
За минулу добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“11 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів: біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) та Широкиного – зі стрілецької зброї; двічі біля Красногорівки – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 9 ворожих обстрілів: три біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Оріхового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; чотири неподалік Південного – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

У штабі повідомили, що внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

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