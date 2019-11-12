Окупанти 16 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“11 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів: біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) та Широкиного – зі стрілецької зброї; двічі біля Красногорівки – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 9 ворожих обстрілів: три біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Оріхового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; чотири неподалік Південного – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
У штабі повідомили, що внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.