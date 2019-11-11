Окупанти сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так, 4 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": тричі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.