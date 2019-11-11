Окупанти сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений

Станом на 18.00 11 листопада російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 4 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": тричі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.