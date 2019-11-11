Окупанти обстріляли захисників Верхньоторецького, втрат немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби 11 листопада обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Верхньоторецького. Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12.30 сьогодні, 11 листопада, маємо один факт ведення вогню російсько-окупаційними військами на Донецькому напрямку”, - повідомив речник.

Зокрема, після 11-ї години противник зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляв опорні пункти українських військових в районі Верхньоторецького. Обстріл з боку окупованої Пантелеймонівки тривав 20 хвилин.

Читайте також: У Міноборони розповіли про стан пораненого на Донбасі військового

Праута також повідомив, що від початку доби втрат в Об’єднаних силах немає.