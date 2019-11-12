Біля Петрівського у неділю стріляли - СММ ОБСЄ

Біля Петрівського у неділю стріляли - СММ ОБСЄ

Звіт
Укрінформ
Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували у неділю, 10 листопада, постріли зі стрілецької зброї у межах ділянки розведення сил та засобів у Петрівському та Богданівці.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"10 листопада, перебуваючи на західному краї Петрівського та в Богданівці, спостерігачі чули 12 пострілів зі стрілецької зброї на відстані відповідно 1 км на південно-південний захід і 2–3 км на південний схід (усі, за оцінкою, у межах ділянки розведення). Здійснюючи моніторинг орієнтовно за 2 км на північ від Петрівського, члени патруля СММ чули 10 пострілів зі стрілецької зброї за 1–2 км на південний захід (визначити, на ділянці розведення чи поза нею, не вдалося)", - йдеться у звіті.

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Крім того, спостерігачі також чули три вибухи невизначеного походження та один постріл зі стрілецької зброї - за їхніми оцінками, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю.

Як зазначається, постріли біля краю ділянки розведення лунали й 9 листопада: "Здійснюючи моніторинг приблизно за 500 м на північний захід від Петрівського, спостерігачі чули 20 вибухів невизначеного походження та 1 чергу з великокаліберного кулемета — усе орієнтовно за 6–8 км на північний захід (за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю)".

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада о 12.00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

11 листопада завершилося практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки. СММ ОБСЄ проводить верифікацію проведених заходів.

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