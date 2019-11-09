Голова місії ОБСЄ привітав початок розведення військ у Петрівському

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік привітав початок відведення сил і засобів із ділянки розведення в районі Богданівки та Петрівського.

Про це повідомили у пресцентрі ОБСЄ.

«Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати. Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння», - зазначив голова СММ.

Зазначається, що після того, як спостерігачі зафіксували вихід військовослужбовців Збройних сил України та членів збройних формувань за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням, Чевік підтвердив готовність СММ здійснювати моніторинг та верифікацію процесу.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російські окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.

Фото: АА